VIDEO: Patrick Bamford speelt ongeslagen Aston Villa eigenhandig op een hoopje

Na vier wedstrijden kon Aston Villa uitpakken met een perfect rapport. Aan die knappe en verrassende reeks kwam vanavond een einde tegen Leeds United.

De promovendus won overtuigend met 0-3 na een indrukwekkende tweede helft van diepe spits Patrick Bamford. Met een loepzuivere hattrick schonk hij zijn team de drie punten.

Ook Leeds United doet het niet onaardig in het klassement. Na 6 wedstrijden is het voorlopig 3e met 10 punten, al hebben alle andere ploegen één of twee wedstrijden minder gespeeld.