VIDEO: Aston Villa behoudt maximum bij Leicester dankzij huurling Barkley

Bekijk de winning goal van Barkley:

12 op 12 voor Villa, 0 op 6 voor Leicester

Met Leicester City tegen Aston Villa stond er een onverwachte topper op het menu in de Premier League. De 2 ploegen, die bovenaan het klassement staan, leken geen afstand te kunnen nemen van elkaar, maar in de 91e minuut besliste Ross Barkley er met een knap afstandsschot anders over. Hij kreeg de bal van McGinn en haalde uit vanaf 25 meter, de bal verdween in de rechterbenedenhoek.

Door de overwinning pronken de Villans met een 12/12 en staan ze op de 2e plaats in het klassement op 1 punt van Everton en met een match minder. Het is 90 jaar geleden dat Vila nog eens zijn 1e 4 competitiematchen in de hoogste klasse won.

Met Timothy Castagne, Youri Tielemans en Dennis Praet stonden er 3 Belgen aan de aftrap bij Leicester. Praet werd na 68 minuten gewisseld. Björn Engels bleef op de bank bij Aston Villa.

In een match met weinig kansen - Leicester miste duidelijk zijn geblesseerde spits Vardy - had Castagne nog de beste kans voor de thuisploeg. Maar zijn scherpe schot voor de rust werd door doelman Martinez gekeerd.

Voor Villa is het de 2e opvallende zege op een rij, nadat voor de interlandbreak kampioen Liverpool met 7-2 was ingemaakt. Ook toen stond Barkley al aan het kanon.