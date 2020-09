Geen valse noot voor Arsenal met makkelijke openingszege tegen Fulham

Was dit nog een voorbereidingsmatch? Daar leek het af en toe wel op want Arsenal had bijzonder weinig moeite met nieuwkomer Fulham in een eerste Londense derby. Lacazette deed de netten op Craven Cottage al na minder dan 10 minuten trillen.

Een pareltje was de eerste goal van het seizoen niet. De bal bleef steken in de kluts en de Fransman tikte van dichtbij binnen. Daarna was het wachten tot na de koffie voor nog wat doelpunten.

De tweede goal kwam er onder impuls van twee Arsenal-debutanten. Willian mikte zijn hoekschop goed de zestien in en daar duwde Gabriel binnen. Willian, ex-Chelsea, bleef de hele match bij de uitblinkers. Hij gaf ook de assist voor de 0-3. Een assist die heerlijk werd afgemaakt door Aubameyang.