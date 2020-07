"Doelman" Pogba kost Manchester United dure punten, West Ham is gered

Met amper 1 puntje achterstand op plek 3, Chelsea, begon Manchester United (5e) aan de wedstrijd tegen West Ham. Winnen betekende dus druk bij de concurrentie. Zowel Chelsea (63 ptn en match minder) als Leicester City (62 ptn) zijn nog volop in de strijd om die plek in de top 4. Wolverhampton (59 ptn) volgt iets later.

Maar na een onhandig momentje van Pogba mocht Antonio zich achter een elfmeter zetten. Pogba hielp doelman De Gea een handje en stopte een vrije trap van West Ham eigenhandig. De bal ging op de stip en Antonio twijfelde geen seconde: 0-1.

Na de rust kwam Greenwood al snel met de gelijkmaker na een streep met z'n linker. Erop en erover, dachten ze bij de thuisploeg, maar West Ham verweerde zich kranig en neemt zo een puntje mee uit Old Trafford. Meteen goed voor de mathematische redding.

Manchester United heeft nog 1 puntje nodig om zeker te zijn van een plek in de top 4 (en een ticket voor de Champions League). Daarvoor zal het dus minstens gelijk moeten spelen tegen rechtstreekse concurrent Leicester City op de slotspeeldag komende zondag.