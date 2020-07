West Ham blijft in Premier League na belangrijke zege tegen Watford

Kabasele kon zich met zijn ploeg vanavond verzekeren van nog een jaartje Premier League, maar de goal van Antonio na 6 minuten was meteen een opdoffer. De Watford-defensie kreeg een bal maar niet weggewerkt en de spits in vorm kon profiteren.

Amper 4 minuten later was het opnieuw bingo voor West Ham. Soucek verdubbelde de voorsprong van West Ham met een kopbal. En de opdracht voor het team van trainer Pearson werd helemaal onmogelijk na een verrassend schot van Declan Rice. Hij krulde de bal vanaf 20 meter droog in doel. Keeper Ben Foster stond erbij en keek ernaar.

Watford probeerde zich nog te herpakken na de pauze, maar de snelle goal van Deeney was niet voldoende om het tij te keren. Door de zege is West Ham 99,9 procent zeker van een verlengd verblijf in de Engelse hoogste klasse. Watford zal nog moeten knokken met alleen nog duels tegen Manchester City en Arsenal.