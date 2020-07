City doet het rustig aan zonder De Bruyne, die record Henry niet kan breken

Heerlijke vrije trap David Silva leidt zege van City in

Na 2 droge vijfklappers in evenveel speeldagen stond vandaag Bournemouth op het City-menu. Een wedstrijd waar Kevin De Bruyne op zoek kon gaan naar het recordaantal assists van Thierry Henry in de Premier League, maar de Rode Duivel moest tevreden zijn met een stek op de bank.



City begon de wedstrijd op hetzelfde elan als de vorige speeldagen en kwam al na 6 minuten op voorsprong dankzij een heerlijke krul van kapitein David Silva op vrije trap.

Een halfuur later kwam Bournemouth met de reactie: de vrije trap van Stanislas leek in doel te verdwijnen, maar City-doelman Ederson tikte de schicht nog net tegen de paal. Enkele minuten later volgde de zogenaamde koude douche. Jesus met de knappe slalom én de goal: 2-0.



Na de rust kwam Bournemouth met het antwoord. King verschalkte Ederson, maar werd teruggevlagd voor buitenspel. De VAR kwam tussen, maar gaf de scheidsrechter gelijk.



Dan maar een penalty aan de overkant? Ook niet. Alweer kwam de VAR tussen, maar nu greep hij wel in: geen strafschop voor City, wél de aansluitingstreffer van Brooks, maar verder dan dat kwam Bournemouth - dat onderaan het klassement blijft bengelen - niet meer.