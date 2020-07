Antonio stuurt Norwich weer naar tweede klasse met 4 doelpunten

Norwich bengelt na deze nederlaag met 21 punten op de 20e en laatste plaats. De kloof met de veilige 17e plaats is onoverbrugbaar geworden en dus zit het Premier League-seizoen er al na 1 seizoen weer op voor Norwich. De degradatie komt niet als een verrassing want dit was al de 7e nederlaag op een rij voor de club.

De club houdt wel een paar mooie herinneringen over aan dit jaar in de hoogste klasse. Zo was er de stuntzege tegen Manchester City in september en de uitschakeling van Tottenham in de FA Cup.

Voor West Ham zit een verlengd verblijf in de Premier League er wel nog in dankzij de glansprestatie van Antonio. De 30-jarige spits scoorde twee keer voor en twee keer na de rust en verdubbelde zo zijn doelpuntentotaal tot nu toe. Hij staat met die prestatie in mooi gezelschap. De vorige spelers die 4 keer wisten te scoren in een PL-match heten Mo Salah, Sergio Agüero, Harry Kane en Romelu Lukaku.