Manchester City peuzelt Brighton met huid en haar op tijdens avondwandeling

Brighton kon in eigen huis de kwaliteitskloof met Manchester City nooit verdoezelen.

City deed eigenlijk wat het wou en Raheem Sterling trok het doelpuntenfestival halfweg het eerste bedrijf op gang met een lekkere schuiver.

Bij de pauze bleef de schade nog min of meer beperkt na een roos van Gabriel Jesus, maar ook in de tweede helft was Brighton de speelbal van een superieur City.

Kevin De Bruyne wilde zijn statistieken nog wat opkrikken, maar krulde een vrijschop tegen de paal.

De schijnwerpers werden dan maar op Sterling geplaatst, die twee keer met zijn hoofd zou scoren.

Vooral de 0-5 was een lachertje na gestuntel in de Brighton-defensie. Thuisdoelman Mat Ryan zag er ook al niet te best uit bij de 0-4 van Bernardo Silva.

0-5 na een demonstratie van Manchester City. Kevin De Bruyne beleefde het laatste halfuur vanaf de bank en blijft voorlopig op 18 assists steken.