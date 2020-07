Manchester United rolt Bournemouth op en legt druk bij top 4-concurrenten

Het was toch even een tik voor de thuisploeg, een dik kwartier ver in de 1e helft: Stanislas zette aan de achterlijn Maguire in de wind en nam vanuit een scherpe hoek ook De Gea te grazen.

Maar United herstelde zich prima na die 0-1. Op het halfuur maakte de jonge Greenwood er 1-1 van en enkele minuten later verzilverde Rashford een penalty na hands van Smith. Na een pareltje van Martial vlak voor de rust mocht de thuisploeg nog met een flinke boost richting kleedkamer.

Toch kwam Bournemouth na de koffie nog even snuffelen, met dank aan het alziende oog van de VAR. Een handsbal van Bailly bleef zo niet onopgemerkt, King maakte vanaf de stip de aansluitingstreffer: 3-2.

Manchester United smoorde de hoop van de bezoekers meteen in de kiem. Met een overhoeks schot van Greenwood en een rake vrije trap van Fernandes legde United de wedstrijd in een beslissende plooi.

Door de 5-2-zege legt Manchester United de druk bij de concurrentie om de top 4. United prijkt nu op de 4e stek boven Chelsea, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft.