Jürgen Klopp: "Erehaag Manchester City? Aardig gebaar, maar niet echt nodig"

18:27 vooraf, 18 uur 27. Komend seizoen wachten ons opnieuw 38 competitiewedstrijden. We gaan onze titel niet verdedigen, neen, we zullen ons volgende kampioenschap aanvallen. Ik verwacht een hardere strijd dan dit seizoen. Maar nu concentreren we ons eerst volledig op het duel met City. We zullen er klaar voor zijn. Jürgen Klopp (coach Liverpool) lonkt al even naar het volgende voetbalseizoen.

18:24 vooraf, 18 uur 24. "De marge is reusachtig". Liverpool kijkt op de 32e speelronde nummer 2 City in de ogen. 7 speeldagen voor het einde staat de onoverbrugbare kloof op liefst 23 punten. Jürgen Klopp: "We hebben een historische prestatie geleverd. De Premier League is zwaar en Manchester City heeft een superteam." "De marge van 23 punten die we nu hebben is reusachtig, ik denk niet dat dat nog een keer zal gebeuren." .

Jürgen Klopp: "We hebben een historische prestatie geleverd. De Premier League is zwaar en Manchester City heeft een superteam."

"De marge van 23 punten die we nu hebben is reusachtig, ik denk niet dat dat nog een keer zal gebeuren."

18:24 vooraf, 18 uur 24. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt, of het moet misschien lang geleden in Duitsland geweest zijn. Het is een Engelse traditie, die we meepakken. Het is een aardig gebaar, maar echt nodig vind ik het niet. Jürgen Klopp (coach Liverpool) over het voornemen van City om donderdag een erehaag te vormen.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Manchester City - Liverpool. Manchester City verloor vorige donderdag op het veld van Chelsea en gaf Liverpool op die manier vrije baan naar een eerste landstitel in 30 jaar. De kersverse kampioen mag na een weekje "vieren" uitgerekend tegen City aan de bak. Hoe hongerig is het team van Jürgen Klopp? Kan Pep Guardiola zijn manschappen opladen om de kampioen klein te krijgen? Op deze pagina volgen we de match donderdagavond vanaf 21.15u. .

De kersverse kampioen mag na een weekje "vieren" uitgerekend tegen City aan de bak.



Hoe hongerig is het team van Jürgen Klopp? Kan Pep Guardiola zijn manschappen opladen om de kampioen klein te krijgen? Op deze pagina volgen we de match donderdagavond vanaf 21.15u.