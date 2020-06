Belgenloos Tottenham zet West Ham na de rust dan toch weg

Tegen Manchester United werd al duidelijk dat de Belgen niet langer in de bovenste lade liggen bij José Mourinho, tegen West Ham United kregen we de bevestiging: Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bleven meer dan 90 minuten toeschouwer.

West Ham was duidelijk naar het nieuwe White Hart Lane gekomen voor een puntje. Dat leek lange tijd ook te lukken, al was het even bibberen toen Son vlak voor de rust scoorde. Het arendsoog van de VAR had buitenspel gezien en nam het doelpunt weer af van de Koreaan.

Ook na de rust zagen we een dominant maar vaak ook tandeloos Tottenham. Soucek deed wat zijn West Ham-ploegmaats aan de overkant niet konden: scoren. Weliswaar in eigen doel.

Het toetje kregen we in de slotfase, toen Harry Kane zijn eerste goal van 2020 wist te scoren. Door een zware blessure had de Engelsman al een streep door het seizoen getrokken, maar het coronavirus kwam voor Kane als een geluk bij een ongeluk.