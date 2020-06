VIDEO: Prachtige goals van Chilwell en Dawson zorgen voor gelijkspel

Geen furieuze start van Watford of Leicester City. De eerste helft had iets weg van één langgerekte studieronde. De bezoekers kwamen niet verder dan matige afstandsschoten. Thuisploeg Watford had tot twee keer toe wel kunnen scoren. Eerst kon Doucouré niet profiteren van een defensieve blunder van Ndidi en daarna liepen Pereyra en Kabasele elkaar in de weg om binnen te koppen. 0-0 bij de rust.

Watford kwam goed uit de kleedkamer en kreeg opnieuw een paar grote kansen, maar daarna zakte de wedstrijd weer in. Het venijn zat hem duidelijk in de staart. In de 90e minuut achtte Chilwell zijn moment gekomen. Een vlam met zijn linker op de rand van de zestien verdween heerlijk mooi in doel.

Toch waren de 3 punten niet binnen voor Leicester, want ook Watford had nog iets moois in petto. Dawson scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen en dat deed hij met een omhaal. Eindstand zo 1-1. Een matige match van beide teams, maar de doelpunten (die niemand meer verwachtte) mochten er zijn.