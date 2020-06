Everton stelt titelfeest van Liverpool een beetje uit na makke derby

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde: 0-0. De beginstand staat na een teleurstellende Merseyside Derby nog steeds op het bord. Everton was nog het dichtst bij een doelpunt. . Einde: 0-0 De beginstand staat na een teleurstellende Merseyside Derby nog steeds op het bord. Everton was nog het dichtst bij een doelpunt.

90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Everton, Moise Kean erin, Dominic Calvert-Lewin eruit wissel Dominic Calvert-Lewin Moise Kean

90+3' tweede helft, minuut 93. Het is Fabinho die zijn kans waagt. Het is geen onaardige poging en Pickford duwt in hoekschop. . Het is Fabinho die zijn kans waagt. Het is geen onaardige poging en Pickford duwt in hoekschop.

90+2' tweede helft, minuut 92. Een fout van Richarlison op Oxlade-Chamberlain. Deze vrijschop kan nog laat gevaar opleveren voor de bezoekers. . Een fout van Richarlison op Oxlade-Chamberlain. Deze vrijschop kan nog laat gevaar opleveren voor de bezoekers.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Everton, Bernard erin, Alex Iwobi eruit wissel Alex Iwobi Bernard

87' tweede helft, minuut 87. Ancelotti is zuinig met zijn wissels. Hij haalt in het slot nog Iwobi naar de kant. . Ancelotti is zuinig met zijn wissels. Hij haalt in het slot nog Iwobi naar de kant.

86' tweede helft, minuut 86. Origi is een tikkeltje te gretig. Hij krijgt een geel kartonnetje te zien. . Origi is een tikkeltje te gretig. Hij krijgt een geel kartonnetje te zien.

86' Gele kaart voor Divock Origi van Liverpool tijdens tweede helft, minuut 86 Divock Origi Liverpool

83' tweede helft, minuut 83. Richarlison duikt ook nog eens op in de gevarenzone. Hij zoekt even een ploegmaat maar trapt dan zelf. De hoek is te scherp. . Richarlison duikt ook nog eens op in de gevarenzone. Hij zoekt even een ploegmaat maar trapt dan zelf. De hoek is te scherp.

82' tweede helft, minuut 82. Meteen daarna levert ook de hoekschop gevaar op. Calvert-Lewin duikt op aan de tweede paal en mikt maar nipt verkeerd. . Meteen daarna levert ook de hoekschop gevaar op. Calvert-Lewin duikt op aan de tweede paal en mikt maar nipt verkeerd.

80' Oh Everton! Calvert-Lewin brengt Alisson voor het eerst in deze partij in de problemen. Met een hakje dwingt hij de doelman tot een redding, maar hij laat de bal weer rollen. Zo kan Davies nog trappen, maar het leer sterft op het doelhout. . tweede helft, minuut 80. Oh Everton! Calvert-Lewin brengt Alisson voor het eerst in deze partij in de problemen. Met een hakje dwingt hij de doelman tot een redding, maar hij laat de bal weer rollen. Zo kan Davies nog trappen, maar het leer sterft op het doelhout.

77' Buitenspel. Het lijkt een gevaarlijke tegenprik van de thuisploeg, maar de lijnrechter maakt al snel een einde aan de looptocht van Calvert-Lewin. Buitenspel. . tweede helft, minuut 77. Buitenspel Het lijkt een gevaarlijke tegenprik van de thuisploeg, maar de lijnrechter maakt al snel een einde aan de looptocht van Calvert-Lewin. Buitenspel.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Liverpool, Dejan Lovren erin, Joel Matip eruit wissel Joel Matip Dejan Lovren

73' Blessure. Een tweede blessure in de ploeg van Klopp. Ook Matip trekt een grimas en moet naar de kant. . tweede helft, minuut 73. Blessure Een tweede blessure in de ploeg van Klopp. Ook Matip trekt een grimas en moet naar de kant.

68' Drankpauze. Nog even uitblazen voor de spelers. Er staan nog 20 minuten op de klok. . tweede helft, minuut 68. Drankpauze Nog even uitblazen voor de spelers. Er staan nog 20 minuten op de klok.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Liverpool, Divock Origi erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Divock Origi

65' tweede helft, minuut 65. Origi! Divock Origi krijgt speelminuten in deze eerste match na de coronastop. Hij vervangt Firmino. Kan hij net als in de heenmatch scoren? Ook Wijnaldum is samen met onze landgenoot op het veld gekomen. . Origi! Divock Origi krijgt speelminuten in deze eerste match na de coronastop. Hij vervangt Firmino. Kan hij net als in de heenmatch scoren? Ook Wijnaldum is samen met onze landgenoot op het veld gekomen.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Liverpool, Georginio Wijnaldum erin, Naby Keïta eruit wissel Naby Keïta Georginio Wijnaldum

64' tweede helft, minuut 64. Alexander-Arnold knalt zijn vrije trap tegen de muur aan en het leer vliegt zo maar rakelings langs. . Alexander-Arnold knalt zijn vrije trap tegen de muur aan en het leer vliegt zo maar rakelings langs.

62' tweede helft, minuut 62. Richarlison over! De beste kans voor Everton na de rust. Richarlison kan zijn snelheid tonen bij een tegenaanval. Maar hij staat nog tegenover een doelman en twee verdedigers. Zijn passen komen niet helemaal uit en hij duwt de bal veel te hoog. . Richarlison over! De beste kans voor Everton na de rust. Richarlison kan zijn snelheid tonen bij een tegenaanval. Maar hij staat nog tegenover een doelman en twee verdedigers. Zijn passen komen niet helemaal uit en hij duwt de bal veel te hoog.

62' Gele kaart voor Lucas Digne van Everton tijdens tweede helft, minuut 62 Lucas Digne Everton

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Everton, Gylfi Sigurdsson erin, Anthony Gordon eruit wissel Anthony Gordon Gylfi Sigurdsson

60' tweede helft, minuut 60. Sigurdsson krijgt nog een halfuur speeltijd. Hij komt in de plaats van Gordon. . Sigurdsson krijgt nog een halfuur speeltijd. Hij komt in de plaats van Gordon.

59' tweede helft, minuut 59. Kopbal Van Dijk! Van Dijk wordt in beeld genomen bij een hoekschop en de Nederland stelt niet teleur. Hij raakt bij het leer en kopt naar de grond. Pickford kan klemmen. . Kopbal Van Dijk! Van Dijk wordt in beeld genomen bij een hoekschop en de Nederland stelt niet teleur. Hij raakt bij het leer en kopt naar de grond. Pickford kan klemmen.

56' tweede helft, minuut 56. Als dit een derby was met publiek dan zouden de thuisfans misschien niet ontevreden zijn met deze stand na 55 minuten. Everton moet zich soms wel reppen, maar houdt al bij al goed stand tegen de toekomstige kampioen. . Als dit een derby was met publiek dan zouden de thuisfans misschien niet ontevreden zijn met deze stand na 55 minuten. Everton moet zich soms wel reppen, maar houdt al bij al goed stand tegen de toekomstige kampioen.

54' tweede helft, minuut 54. Keita en Firmino combineren lekker in de zestien. Keita schildert de bal op de borst van Firmino en krijgt het leer zo terug. Hij besluit met een voorzet/schot naast het doel. . Keita en Firmino combineren lekker in de zestien. Keita schildert de bal op de borst van Firmino en krijgt het leer zo terug. Hij besluit met een voorzet/schot naast het doel.

49' tweede helft, minuut 49. De eerste hoekschop van deze wedstrijd komt er al snel na de rust na een ingreep van Coleman. Gevaarlijk wordt het niet voor de kooi van Pickford. . De eerste hoekschop van deze wedstrijd komt er al snel na de rust na een ingreep van Coleman. Gevaarlijk wordt het niet voor de kooi van Pickford.

46' tweede helft, minuut 46. Nog geen Salah. Er moet wat leven in dit bleek Liverpool geblazen worden, maar Klopp gooit Salah nog niet in de strijd. Hij kiest wel voor een wissel: Oxlade-Chamberlain in de plaats van Minamino. . Nog geen Salah Er moet wat leven in dit bleek Liverpool geblazen worden, maar Klopp gooit Salah nog niet in de strijd. Hij kiest wel voor een wissel: Oxlade-Chamberlain in de plaats van Minamino.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Takumi Minamino eruit wissel Takumi Minamino Alex Oxlade-Chamberlain

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rusten. De Merseyside-derby stelt voorlopig behoorlijk teleur. We hebben nog geen doelpunten gezien en zelfs nog geen pogingen tussen het kader. Liverpool heeft wel de bovenhand, maar speelt niet als een kampioen. . Rusten De Merseyside-derby stelt voorlopig behoorlijk teleur. We hebben nog geen doelpunten gezien en zelfs nog geen pogingen tussen het kader. Liverpool heeft wel de bovenhand, maar speelt niet als een kampioen.

43' eerste helft, minuut 43. Vervanging bij Liverpool, Joe Gomez erin, James Milner eruit wissel James Milner Joe Gomez

42' Blessure. De comeback van de Premier League is al voorbij voor James Milner. Hij moet net voor de rust vervangen worden met een spierblessure. Hij legt meteen een dikke ijszak op zijn bovenbeen. . eerste helft, minuut 42. Blessure De comeback van de Premier League is al voorbij voor James Milner. Hij moet net voor de rust vervangen worden met een spierblessure. Hij legt meteen een dikke ijszak op zijn bovenbeen.

41' eerste helft, minuut 41. Ook Keane vliegt op de bon voor een forse tackle op Mané. . Ook Keane vliegt op de bon voor een forse tackle op Mané.

40' Gele kaart voor Michael Keane van Everton tijdens eerste helft, minuut 40 Michael Keane Everton

37' eerste helft, minuut 37. De partij is na een halfuurtje toch wat opengebroken. Ook Everton probeert en Richarlison is de man die moet afwerken, maar dat lukt weer niet goed. Zijn schot op aangeven van Gordon wordt afgeblokt. . De partij is na een halfuurtje toch wat opengebroken. Ook Everton probeert en Richarlison is de man die moet afwerken, maar dat lukt weer niet goed. Zijn schot op aangeven van Gordon wordt afgeblokt.

35' eerste helft, minuut 35. FirmiNO. Een tegenprik van Liverpool. Mané legt de bal af voor Firmino. Die kan schieten vanaf de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot. . FirmiNO Een tegenprik van Liverpool. Mané legt de bal af voor Firmino. Die kan schieten vanaf de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot.

33' eerste helft, minuut 33. Ook aan de overzijde is er gevaar na een vrije trap. Richarlison kan er met zijn hoofd aan, maar ook hij kan niet binnen het kader besluiten. . Ook aan de overzijde is er gevaar na een vrije trap. Richarlison kan er met zijn hoofd aan, maar ook hij kan niet binnen het kader besluiten.

31' eerste helft, minuut 31. Kopkans Matip. Nu wel een goeie voorzet van Alexander-Arnold op een vrijschop. Matip gaat de lucht in om te koppen, maar knikt het leer naast. . Kopkans Matip Nu wel een goeie voorzet van Alexander-Arnold op een vrijschop. Matip gaat de lucht in om te koppen, maar knikt het leer naast.

28' eerste helft, minuut 28. Davies komt hard naar Mané gevlogen, maar die wipt nog net over het been van zijn tegenstander. Dat was even schrikken. . Davies komt hard naar Mané gevlogen, maar die wipt nog net over het been van zijn tegenstander. Dat was even schrikken.

25' Salah is nog niet fit genoeg en begint op de bank. eerste helft, minuut 25. Salah is nog niet fit genoeg en begint op de bank

23' Drankpauze. . eerste helft, minuut 23. Drankpauze



21' eerste helft, minuut 21. Een eerste gele kaart van deze partij is voor James Milner. Hij is een van de Liverpool-spelers die Richarlison probeert af te stoppen, maar hij doet het niet volgens het boekje. . Een eerste gele kaart van deze partij is voor James Milner. Hij is een van de Liverpool-spelers die Richarlison probeert af te stoppen, maar hij doet het niet volgens het boekje.

20' Gele kaart voor James Milner van Liverpool tijdens eerste helft, minuut 20 James Milner Liverpool

18' eerste helft, minuut 18. Een nieuwe klus voor Pickford. Hij plukt een voorzet van Alexander-Arnold simpel uit de lucht. De bezoekers moeten hun draai nog wat vinden. . Een nieuwe klus voor Pickford. Hij plukt een voorzet van Alexander-Arnold simpel uit de lucht. De bezoekers moeten hun draai nog wat vinden.

13' eerste helft, minuut 13. Er zit nog wat roest op de traptechniek van Alexander-Arnold. Bij een vrije trap gaat hij voor een voorzet in de box, maar hij stopt er te veel snelheid in en niemand kan bij het leer. . Er zit nog wat roest op de traptechniek van Alexander-Arnold. Bij een vrije trap gaat hij voor een voorzet in de box, maar hij stopt er te veel snelheid in en niemand kan bij het leer.

10' eerste helft, minuut 10. Schot Minamino! Een eerste keer dreiging van Liverpool. De nummer 18 krijgt de bal aangespeeld op rechts en haalt uit. Zijn schot waait een eind naast. . Schot Minamino! Een eerste keer dreiging van Liverpool. De nummer 18 krijgt de bal aangespeeld op rechts en haalt uit. Zijn schot waait een eind naast.

9' eerste helft, minuut 9. Calvert-Lewin stelt Virgil van Dijk op de proef. Hij duikt de zestien in, maar de scheidsrechter fluit de actie af. Buitenspel. . Calvert-Lewin stelt Virgil van Dijk op de proef. Hij duikt de zestien in, maar de scheidsrechter fluit de actie af. Buitenspel.

5' eerste helft, minuut 5. Everton is gretig uit de startblokken geschoten. Richarlison zet zich goed door en dwingt Alisson tot zijn eerste tussenkomst. . Everton is gretig uit de startblokken geschoten. Richarlison zet zich goed door en dwingt Alisson tot zijn eerste tussenkomst.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! In de gietende regen zijn we aan de Merseyside Derby begonnen. Zet Liverpool de op een na laatste stap naar de titel? . Aftrap! In de gietende regen zijn we aan de Merseyside Derby begonnen. Zet Liverpool de op een na laatste stap naar de titel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:59 vooraf, 19 uur 59. Ook hier in Liverpool houden de spelers een minuut stilte voor alle slachtoffers van de coronapandemie. . Ook hier in Liverpool houden de spelers een minuut stilte voor alle slachtoffers van de coronapandemie.

19:26 vooraf, 19 uur 26. De spelers die nu een kans krijgen, moeten die grijpen. Gebruik je goede vorm en talent. Ik hoop dat dat ons helpt vandaag. Jürgen Klopp. De spelers die nu een kans krijgen, moeten die grijpen. Gebruik je goede vorm en talent. Ik hoop dat dat ons helpt vandaag. Jürgen Klopp

19:22 vooraf, 19 uur 22. Geen Salah en Robertson. Dat Origi op de bank zit is geen verrassing, maar hij krijgt daar het gezelschap van de grote ster Mo Salah. De Egyptenaar is nog niet fit genoeg om te starten. Minamino neemt zijn plaats in de aanval in. Ook Wijnaldum zit op de bank en Andy Robertson is er helemaal niet bij vanavond. . Geen Salah en Robertson Dat Origi op de bank zit is geen verrassing, maar hij krijgt daar het gezelschap van de grote ster Mo Salah. De Egyptenaar is nog niet fit genoeg om te starten. Minamino neemt zijn plaats in de aanval in. Ook Wijnaldum zit op de bank en Andy Robertson is er helemaal niet bij vanavond.

19:17 vooraf, 19 uur 17. Origi op de bank. We zien vanavond misschien even een Rode Duivel in actie want Divock Origi zit op de bank bij Liverpool. Wordt hij een van de 5 wissels van trainer Klopp? . Origi op de bank We zien vanavond misschien even een Rode Duivel in actie want Divock Origi zit op de bank bij Liverpool. Wordt hij een van de 5 wissels van trainer Klopp?

19:10 vooraf, 19 uur 10. Geen titelmatch. Liverpool zal vanavond geen historische titel vieren op het veld van rivaal Everton. Manchester City won zijn inhaalmatch tegen Arsenal en daardoor zal de titel ook na deze match nog niet mathematisch zeker zijn. Dat zal woensdag tegen Crystal Palace moeten gebeuren. . Geen titelmatch Liverpool zal vanavond geen historische titel vieren op het veld van rivaal Everton. Manchester City won zijn inhaalmatch tegen Arsenal en daardoor zal de titel ook na deze match nog niet mathematisch zeker zijn. Dat zal woensdag tegen Crystal Palace moeten gebeuren.

19:06 - Vooraf Vooraf, 19 uur 06

Opstelling Everton. Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Mason Holgate, Lucas Digne, Alex Iwobi, Tom Davies, André Gomes, Anthony Gordon, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison Opstelling Everton Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Anthony Gordon, André Gomes, Tom Davies, Alex Iwobi, Lucas Digne, Mason Holgate, Michael Keane, Seamus Coleman, Jordan Pickford

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, James Milner, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keïta, Takumi Minamino, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Takumi Minamino, Naby Keïta, Fabinho, Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Alisson