Arsenal stopt opmars van Everton en blijft ongeslagen in 2020

De wedstrijd kon nochtans niet slechter beginnen voor Arsenal. David Luiz ging in de fout en Dominic Calvert-Lewin profiteerde optimaal met een acrobatische volley: 0-1 na 1 minuut. Maar Arsenal had een goeie reactie in huis en kwam op voorsprong dankzij goals van Nketiah en Aubameyang.

In een echte rollercoaster hing Richarlison de bordjes net voor de rust gelijk, maar lang stond die 2-2 niet op het scorebord. Exact 23 seconden na de pauze kopte Aubemeyang zijn tweede van de avond binnen: 3-2.

Arsenal mocht daarna doelman Leno bedanken voor cruciale reddingen om Calvert-Lewin en Richarlison van de gelijkmaker te houden. Dankzij de zege springt Arsenal over Everton naar de 9e plaats in de stand, op amper 4 punten van Manchester United, dat 5e is.