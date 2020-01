LIVE: Vertonghen en Alderweireld jagen op zege op bezoek bij Watford

62' tweede helft, minuut 62. Plots is Son daar. Hij neemt een afgeweken pas mee in de loop en komt 1 op 1 met keeper Foster. De Zuid-Koreaan besluit hard overhoeks te schieten, maar zijn schot zeilt over. Plots is Son daar. Hij neemt een afgeweken pas mee in de loop en komt 1 op 1 met keeper Foster. De Zuid-Koreaan besluit hard overhoeks te schieten, maar zijn schot zeilt over.

60' Gele kaart voor Abdoulaye Doucouré van Watford tijdens tweede helft, minuut 60 Abdoulaye Doucouré Watford

60' Gele kaart voor Harry Winks van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 60 Harry Winks Tottenham Hotspur

60' tweede helft, minuut 60. Opstootje tussen Doucouré en Winks. Michael Oliver kijkt toe hoe de gemoederen verhit raken. Doucouré en Winks gaan met elkaar in de clinch en krijgen allebei geel. Opstootje tussen Doucouré en Winks Michael Oliver kijkt toe hoe de gemoederen verhit raken. Doucouré en Winks gaan met elkaar in de clinch en krijgen allebei geel.

53' tweede helft, minuut 53. Alli kopt over. Tottenham laat de eerste grote kans in de tweede helft noteren. Son draaft op de rechterflank en brengt voor. Hij vindt het hoofd van Alli, die zijn kopbal niet kan kadreren. Alli kopt over Tottenham laat de eerste grote kans in de tweede helft noteren. Son draaft op de rechterflank en brengt voor. Hij vindt het hoofd van Alli, die zijn kopbal niet kan kadreren.

51' tweede helft, minuut 51. Watford wringt kansen de nek om. Na de kans van Doucouré weet nu ook Sarr niet af te werken. Watford morst met kansen, maar blijft wel in balbezit op de helft van Tottenham. Watford wringt kansen de nek om Na de kans van Doucouré weet nu ook Sarr niet af te werken. Watford morst met kansen, maar blijft wel in balbezit op de helft van Tottenham.

47' tweede helft, minuut 47. Watford komt strijdvaardig uit de kleedkamer. Sarr geeft een strakke voorzet, Deeney laat de bal door zijn benen gaan. De bal komt aan bij Doucouré, die in het zijnet besluit. Watford komt strijdvaardig uit de kleedkamer. Sarr geeft een strakke voorzet, Deeney laat de bal door zijn benen gaan. De bal komt aan bij Doucouré, die in het zijnet besluit.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Start tweede helft . Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede helft. Kan Tottenham de weg naar doel in de komende 45 minuten wel vinden? Start tweede helft Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede helft. Kan Tottenham de weg naar doel in de komende 45 minuten wel vinden?

14:17 rust, 14 uur 17. Ploegen gaan rusten met brilscore. Een kansarme eerste helft levert een 0-0 tussenstand op aan de rust. Beide ploegen kwamen aan de overkant, maar konden de keepers niet echt op de proef stellen. . Ploegen gaan rusten met brilscore Een kansarme eerste helft levert een 0-0 tussenstand op aan de rust. Beide ploegen kwamen aan de overkant, maar konden de keepers niet echt op de proef stellen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Het slotoffensief komt van Watford. Sarr gaat wel erg makkelijk voorbij Tanganga vanmiddag. Zijn voorzet bereikt niemand. Ook in de herneming kan Capoué niet afdrukken. Het slotoffensief komt van Watford. Sarr gaat wel erg makkelijk voorbij Tanganga vanmiddag. Zijn voorzet bereikt niemand. Ook in de herneming kan Capoué niet afdrukken.

40' eerste helft, minuut 40. Kopstoot Deeney. Tottenham neemt nu meer de match in handen. Na de poging in een tijd van Son, zet Watford nog eens een goede combinatie op. Chalobah zet voor, de kopbal van Deeney heeft te weinig snelheid om de keeper van Tottenham te doen twijfelen. Kopstoot Deeney Tottenham neemt nu meer de match in handen. Na de poging in een tijd van Son, zet Watford nog eens een goede combinatie op. Chalobah zet voor, de kopbal van Deeney heeft te weinig snelheid om de keeper van Tottenham te doen twijfelen.

38' eerste helft, minuut 38. Moura mist oog in oog met Foster. Na een snelle tegenprik van Tottenham ontvangt Lucas Moura de bal van Dele Alli. De Braziliaan kan zijn koel niet behouden en besluit op Foster. Moura mist oog in oog met Foster Na een snelle tegenprik van Tottenham ontvangt Lucas Moura de bal van Dele Alli. De Braziliaan kan zijn koel niet behouden en besluit op Foster.

35' Gele kaart voor Étienne Capoue van Watford tijdens eerste helft, minuut 35 Étienne Capoue Watford

35' eerste helft, minuut 35. Capoué gaat te laat in de tackle bij Lo Celso en krijgt geel. Beide ploegen hebben nu een geel karton verzameld. Capoué gaat te laat in de tackle bij Lo Celso en krijgt geel. Beide ploegen hebben nu een geel karton verzameld.

32' eerste helft, minuut 32. Deulofeu in het zijnet. Watford laat niet lang op zich wachten met een antwoord. Deeney kan een voorzet niet in doel verwerken. Deulofeu pikt op en besluit in het zijnet. De daaropvolgende hoekschop levert niks op voor de thuisploeg. Deulofeu in het zijnet Watford laat niet lang op zich wachten met een antwoord. Deeney kan een voorzet niet in doel verwerken. Deulofeu pikt op en besluit in het zijnet. De daaropvolgende hoekschop levert niks op voor de thuisploeg.

30' eerste helft, minuut 30. Foster voor het eerst getest. Na een korte pauze door de technische problemen bij de scheids rolt de bal opnieuw. Son krijgt met een gelukje de bal aan de rand van de zestien. Hij haalt uit. Zijn afgeweken schot is een eerste test voor keeper Foster. Foster voor het eerst getest Na een korte pauze door de technische problemen bij de scheids rolt de bal opnieuw. Son krijgt met een gelukje de bal aan de rand van de zestien. Hij haalt uit. Zijn afgeweken schot is een eerste test voor keeper Foster.

26' eerste helft, minuut 26. De duels worden bitsiger. Capoué gaat in op Tanganga, die stevig geraakt wordt. Capoué komt weg zonder kaart, omdat scheidsrechter Michael Oliver een probleem heeft met zijn oortje. De duels worden bitsiger. Capoué gaat in op Tanganga, die stevig geraakt wordt. Capoué komt weg zonder kaart, omdat scheidsrechter Michael Oliver een probleem heeft met zijn oortje.

20' eerste helft, minuut 20. Vrije trap Watford. Na 20 minuten zonder veel kansen, komt de wedstrijd op gang. Watford krijgt een vrije trap op de rand van de zestien na een overtreding van Tanganga. De poging gaat hoog over. Vrije trap Watford Na 20 minuten zonder veel kansen, komt de wedstrijd op gang. Watford krijgt een vrije trap op de rand van de zestien na een overtreding van Tanganga. De poging gaat hoog over.

19' Gele kaart voor Japhet Tanganga van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 19 Japhet Tanganga Tottenham Hotspur

18' eerste helft, minuut 18. Poging van Sarr. Watford weet voor het eerst een combinatie op te zetten. Doucouré gaat voorbij zijn man en legt af voor Sarr. Die draait en schiet wild over. Poging van Sarr Watford weet voor het eerst een combinatie op te zetten. Doucouré gaat voorbij zijn man en legt af voor Sarr. Die draait en schiet wild over.

11' eerste helft, minuut 11. Tottenham kampeert op de helft van Watford. De thuisploeg verdedigt slordig uit en verdediger Tanganga haalt uit. De bal heeft een venijnige bots, maar leidt niet tot een goal voor de Spurs. Tottenham kampeert op de helft van Watford. De thuisploeg verdedigt slordig uit en verdediger Tanganga haalt uit. De bal heeft een venijnige bots, maar leidt niet tot een goal voor de Spurs.

6' eerste helft, minuut 6. Lamela op wandel. Na de eerste hoekschop van de wedstrijd voor Tottenham, krijgt Erik Lamela de bal in de voeten. De Argentijn besluit op wandel te gaan door de defensie van de thuisploeg. Zijn schot verontrust Foster niet. Lamela op wandel Na de eerste hoekschop van de wedstrijd voor Tottenham, krijgt Erik Lamela de bal in de voeten. De Argentijn besluit op wandel te gaan door de defensie van de thuisploeg. Zijn schot verontrust Foster niet.

4' eerste helft, minuut 4. Terwijl ze bij Tottenham schreeuwen om handspel in de zestien van Watford, zet Deulofeu een counter op. De Spanjaard rent het veld over en schiet, maar besluit naast. Terwijl ze bij Tottenham schreeuwen om handspel in de zestien van Watford, zet Deulofeu een counter op. De Spanjaard rent het veld over en schiet, maar besluit naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Tottenham gaat op zoek naar een overwinning in de strijd voor een Europees ticket. Watford hoopt voort te bouwen op de straffe 13 op 15 onder trainer Nigel Pearson. . Aftrap Tottenham gaat op zoek naar een overwinning in de strijd voor een Europees ticket. Watford hoopt voort te bouwen op de straffe 13 op 15 onder trainer Nigel Pearson.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

12:51 vooraf, 12 uur 51. Tottenham gaat vandaag op zoek naar een eerste zege in de Premier League in 2020. Dat wordt geen eenvoudige opdracht voor Vertonghen en co. Watford won zijn laatste 3 thuismatchen in de competitie en klom zo uit de degradatiezone. De vorige confrontatie tussen beide ploegen eindigde op een 1-1 gelijkspel. Tottenham gaat vandaag op zoek naar een eerste zege in de Premier League in 2020. Dat wordt geen eenvoudige opdracht voor Vertonghen en co. Watford won zijn laatste 3 thuismatchen in de competitie en klom zo uit de degradatiezone. De vorige confrontatie tussen beide ploegen eindigde op een 1-1 gelijkspel.

12:43 vooraf, 12 uur 43. Alderweireld en Vertonghen in de basis, Kabasele op de bank. José Mourinho rekent op Toby Alderweireld en Jan Vertonghen om de nul te houden op het veld van Watford. Vertonghen zat nog 90 minuten op de bank tegen Liverpool, maar is vandaag kapitein. Bij Watford is er geen plaats in de basis voor Christian Kabasele. Hij zal toekijken vanop de bank. Alderweireld en Vertonghen in de basis, Kabasele op de bank José Mourinho rekent op Toby Alderweireld en Jan Vertonghen om de nul te houden op het veld van Watford. Vertonghen zat nog 90 minuten op de bank tegen Liverpool, maar is vandaag kapitein. Bij Watford is er geen plaats in de basis voor Christian Kabasele. Hij zal toekijken vanop de bank.

12:35 - Vooraf Vooraf, 12 uur 35

Opstelling Watford. Ben Foster, Adrian Mariappa, Craig Dawson, Craig Cathcart, Adam Masina, Ismaïla Sarr, Nathaniel Chalobah, Abdoulaye Doucouré, Étienne Capoue, Gerard Deulofeu, Troy Deeney Opstelling Watford Troy Deeney, Gerard Deulofeu, Étienne Capoue, Abdoulaye Doucouré, Nathaniel Chalobah, Ismaïla Sarr, Adam Masina, Craig Cathcart, Craig Dawson, Adrian Mariappa, Ben Foster

Opstelling Tottenham Hotspur. Paulo Gazzaniga, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Japhet Tanganga, Erik Lamela, Harry Winks, Dele Alli, Giovani Lo Celso, Son Heung-Min, Lucas Moura Opstelling Tottenham Hotspur Lucas Moura, Son Heung-Min, Giovani Lo Celso, Dele Alli, Harry Winks, Erik Lamela, Japhet Tanganga, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Paulo Gazzaniga