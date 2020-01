Aubameyang scoort en pakt rood na ellenlange tussenkomst van VAR

Arteta heeft nog niet voor de definitieve ommezwaai kunnen zorgen bij Arsenal. Het wedstrijdbegin van de bezoekers was sterk met een snelle goal van Aubameyang, maar daarna ging het bergaf. Crystal Palace kon na de pauze verdiend gelijkmaken. Het schot van Ayew week nog even af en zo was de doelman de pineut.

Maar er zal vooral nagekaart worden over de overtreding van doelpuntenmaker Aubameyang. De spits ging met een gestrekt been naar de enkel van Meyer. De scheidsrechter trok eerst een gele kaart, maar de videoscheidsrechter nam de fase nog eens onder de loep. De beelden laten weinig aan de verbeelding over, maar toch had de VAR meer dan twee minuten nodig om van de gele kaart een rode te maken.

Met een 11 tegen 10 werd er niet meer gescoord. Arsenal blijft hangen op plaats 10 net achter Crystal Palace.