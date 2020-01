Liverpool zet 2020 in met overtuigende zege en is al 1 jaar ongeslagen

Liverpool is aan het nieuwe jaar begonnen zoals het het vorige jaar geëindigd is: met een zege. Bij de eerste de beste prik was het thuis tegen Sheffield United meteen raak. Robertson bracht na een goede loopactie, en een uitglijdende Sheffield-verdediger, perfect voor tot bij Mo Salah. Die kon door de benen van doelman Henderson binnentrappen. Goed voor zijn 10e Premier League-doelpunt dit seizoen en een perfecte start voor de Reds.

Salah was één van de uitblinkers bij de thuisploeg. Hij loste in de eerste helft meermaals stevige schoten op Henderson, maar die pakte telkens uit met goede reddingen. Hij was met voorsprong de beste man op het veld bij Sheffield, dat zegt genoeg.

Na de pauze was het aan die andere Liverpool-ster Sadio Mané om zijn stempel te drukken. Na een snelle tegenaanval en een knappe combinatie met Salah verschalkte hij in twee tijden de doelman. 2-0 voor Liverpool en wedstrijd gespeeld.

Divock Origi mocht nog 15 minuten invallen, maar de stand bleef ongewijzigd. Liverpool won dus overtuigend voor de 11e wedstrijd op een rij in de Premier League. Het is nu precies één jaar ongeslagen in de eigen competitie. De laatste nederlaag dateert van 3 januari 2019 tegen Manchester United.