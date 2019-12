Kevin De Bruyne helpt Pep Guardiola aan 100e zege met goal en assist

Het duurde even voor Manchester City op dreef kwam voor eigen publiek. Pas na de rust liet het van zich horen. Kevin De Bruyne stak de bal fijntjes diep voor Sergio Agüero: 1-0.

Sheffield United keek sip, want de Rode Duivel had de bal veroverd via de scheidsrechter. De Bruyne maalde er niet om en verdubbelde de voorsprong in de slotfase na een tegenaanval.

Ook Sheffield had kansen, maar verkwanselde ze. Sharp schoot niet met scherp en kopte op de paal en Mousset besloot in het zijnet.

City sluit 2019 af op de 3e plaats met 41 punten. Dat is er eentje minder dan Leicester en 14 (!) minder dan leider Liverpool.