LIVE: Willian knalt Chelsea op voorsprong tegen Mourinho

eerste helft, minuut 29. Nog eens Tottenham nu twee keer snel achter elkaar. Harry Kane is snel en stuurt een voorzet strak voor doel. Aan de tweede paal komt Son ingelopen, maar hij heeft niet genoeg controle om nog tussen de palen te trappen. .

eerste helft, minuut 29. Abraham moet even bekomen. Mount schiet een bal tegen het gezicht van zijn ploegmaat. .

eerste helft, minuut 28. Eerste keer Kane! Een flits van de thuisploeg. Sissoko houdt zijn bewakers aan de praat en legt terug voor Kane. Harry Kane knalt over. Eerste keer dreiging van Tottenham. .

eerste helft, minuut 24. Jan Vertonghen probeert iets te forceren met een lange inworp richting Harry Kane. Het idee is niet slecht, maar de Engelse spits zit in de tang bij de Chelsea-defensie.

eerste helft, minuut 20. Chelsea is de ploeg met vertrouwen na de openingsgoal. Op het middenveld zijn de bezoekers baas. Tottenham hinkt achter de feiten aan. .

17'

eerste helft, minuut 17. De voorsprong voor Chelsea is zeker verdiend. Het stadion is even stilgevallen. Wanneer recht Tottenham de rug?