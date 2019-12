LIVE: De Bruyne zet City op rozen met heerlijke goal en assist

23' eerste helft, minuut 23. Leno moet niet in actie komen op een afstandsschot van Gündogan. . Leno moet niet in actie komen op een afstandsschot van Gündogan.

21' eerste helft, minuut 21. Arsenal zal snel terug moeten slaan, willen we nog een wedstrijd krijgen. City heeft alles goed onder controle. Arsenal zal snel terug moeten slaan, willen we nog een wedstrijd krijgen. City heeft alles goed onder controle.

18' eerste helft, minuut 18. Fernandinho schopt Aubameyang onderuit in de middencirkel. De Braziliaan verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Tierney. Fernandinho schopt Aubameyang onderuit in de middencirkel. De Braziliaan verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Tierney.

17' Gele kaart voor Fernandinho van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 17 Fernandinho Manchester City

16' eerste helft, minuut 16. Wedstrijd gespeeld? Na een kwartier spelen lijkt de wedstrijd al over en uit. De Bruyne gaat op wandel richting de zestien en vindt de vrijstaande Sterling aan de tweede paal. Die heeft geen moeite om de 0-2 binnen te tikken van dichtbij. Wedstrijd gespeeld? Na een kwartier spelen lijkt de wedstrijd al over en uit. De Bruyne gaat op wandel richting de zestien en vindt de vrijstaande Sterling aan de tweede paal. Die heeft geen moeite om de 0-2 binnen te tikken van dichtbij.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Raheem Sterling van Manchester City. 0, 2. goal Arsenal Manchester City 0 2

15' eerste helft, minuut 15. City heeft alles goed onder controle op dit moment. Wanneer komt de thuisploeg nog eens in de buurt van Ederson? City heeft alles goed onder controle op dit moment. Wanneer komt de thuisploeg nog eens in de buurt van Ederson?

9' eerste helft, minuut 9. Het antwoord van Arsenal komt van de jonge Martinelli. Ederson bokst weg met de vuisten, Pepe vindt het gaatje niet in de herneming. Het antwoord van Arsenal komt van de jonge Martinelli. Ederson bokst weg met de vuisten, Pepe vindt het gaatje niet in de herneming.

6' eerste helft, minuut 6. De Engelse regisseur kan maar niet genoeg krijgen van het doelpunt van De Bruyne. In de herhaling is ook goed te zien hoe Sterling de grond op zoekt en de bal over hem in doel verdwijnt. De Engelse regisseur kan maar niet genoeg krijgen van het doelpunt van De Bruyne. In de herhaling is ook goed te zien hoe Sterling de grond op zoekt en de bal over hem in doel verdwijnt.

3' eerste helft, minuut 3. Streep van De Bruyne. Jesus haalt de achterlijn en legt perfect terug tot bij De Bruyne. Die poeiert het leer keihard in de kruising. Wat. Een. Doelpunt! Streep van De Bruyne Jesus haalt de achterlijn en legt perfect terug tot bij De Bruyne. Die poeiert het leer keihard in de kruising. Wat. Een. Doelpunt!

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 0, 1. goal Arsenal Manchester City 0 1

2' eerste helft, minuut 2. Meteen Arsenal. Arsenal is meteen gevaarlijk voor eigen volk. Ederson moet alles uit de kast halen na een goede individuele actie van Martinelli. Meteen Arsenal Arsenal is meteen gevaarlijk voor eigen volk. Ederson moet alles uit de kast halen na een goede individuele actie van Martinelli.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Londen. We zijn eraan begonnen in het Emirates Stadium. "Verkleint" Manchester City de achterstand op leider Liverpool tot 14 punten? . De bal rolt in Londen We zijn eraan begonnen in het Emirates Stadium. "Verkleint" Manchester City de achterstand op leider Liverpool tot 14 punten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:26 vooraf, 17 uur 26. De negende in de stand tegen de derde in de stand: dat is de affiche van vandaag. Vooral Arsenal heeft dus dringend punten nodig. De negende in de stand tegen de derde in de stand: dat is de affiche van vandaag. Vooral Arsenal heeft dus dringend punten nodig.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Pep Guardiola rekent vanavond op Gabriel Jesus voor de goals. Opvallend: de Braziliaan scoorde dit seizoen al tien keer in de competitie en deed dat telkens op verplaatsing. Lukt het ook in Londen? Pep Guardiola rekent vanavond op Gabriel Jesus voor de goals. Opvallend: de Braziliaan scoorde dit seizoen al tien keer in de competitie en deed dat telkens op verplaatsing. Lukt het ook in Londen?

17:20 vooraf, 17 uur 20. 5 opeenvolgende nederlagen voor Arsenal? Arsenal verloor zijn laatste vier Premier League-ontmoetingen met Manchester City. Voor een reeks van vijf opeenvolgende nederlagen tegen een topclub moeten we al teruggaan naar 1983-1985. Toen gingen de Gunners vijf keer tenonder tegen Manchester United. 5 opeenvolgende nederlagen voor Arsenal? Arsenal verloor zijn laatste vier Premier League-ontmoetingen met Manchester City. Voor een reeks van vijf opeenvolgende nederlagen tegen een topclub moeten we al teruggaan naar 1983-1985. Toen gingen de Gunners vijf keer tenonder tegen Manchester United.

16:48 vooraf, 16 uur 48. Herpakt City zich? Man.City deed vorige week een heel slechte zaak door in eigen huis te verliezen van stadsgenoot Man.United. Het volg nu al op 17 punten van leider Liverpool, een nieuwe titel lijkt daardoor onmogelijk. Herpakken De Bruyne en co zich bij Arsenal? Volg het live. Herpakt City zich? Man.City deed vorige week een heel slechte zaak door in eigen huis te verliezen van stadsgenoot Man.United. Het volg nu al op 17 punten van leider Liverpool, een nieuwe titel lijkt daardoor onmogelijk. Herpakken De Bruyne en co zich bij Arsenal? Volg het live.

16:48 - Vooraf Vooraf, 16 uur 48

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolašinac, Nicolas Pépé, Mattéo Guendouzi, Mesut Özil, Lucas Torreira, Gabriel Martinelli, Pierre-Emerick Aubameyang Opstelling Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel Martinelli, Lucas Torreira, Mesut Özil, Mattéo Guendouzi, Nicolas Pépé, Sead Kolašinac, Sokratis Papastathopoulos, Calum Chambers, Ainsley Maitland-Niles, Bernd Leno

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Nicolás Otamendi, Benjamin Mendy, Ilkay Gündogan, Rodri, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Rodri, Ilkay Gündogan, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson