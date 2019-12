Arsenal wint voor het eerst in 8 duels na onwaarschijnlijke ommekeer

Veel dieper in de put kon je als fan van Arsenal niet zitten na een uur: West Ham stond op voorsprong en Arsenal leek totaal niet bij machte om ook maar iets te doen aan die achterstand. Maar plots kantelde de wedstrijd helemaal op dramatische wijze.

Uit het niets maakte Arsenal gelijk: de jonge Braziliaan Martinelli bedankt voor zijn eerste basisplaats in de Premier League door de voorzet van Kolasinac af te werken: 1-1. En plots draaide het bij Arsenal: Pepe maakte de 1-2 met een prachtige krul en Aubameyang zette de kroon op het werk met een spectaculaire volley: 1-3.

Barslecht voor 60 minuten, dodelijk efficiënt in de 9 minuten daarna. West Ham hing in de touwen en de eerste zege van Arsenal sinds de achtste speeldag en 6 oktober was een feit. De spelers en interim-coach Freddie Ljungberg vierden uitbundig met de fans, die hen in de eerste helft hadden uitgefloten.