Crystal Palace en Benteke kunnen Liverpool maar even verontrusten

Geen Belgen aan de aftrap, maar ze mochten allebei wel invallen: Origi iets na het uur bij de bezoekers en Benteke een kwartier voor affluiten bij de thuisploeg. De bezoekers uit Liverpool, met Salah met een pijnlijke enkel op de bank, roerden zich niet in de eerste helft.

Omdat Ayew en Cahill hun mogelijkheden niet benutten, bleef ook de thuisgoals zonder goals. Toen Tomkins de 1-0 in het doel kopte kort voor de rust, zag de VAR een duw van Ayew op Lovren. Afgekeurd dus.

Klopp zal zijn stem wel even verheven hebben, want de competitieleider kwam met een pak meer grinta uit de kleedkamer. Een eerste schot zag Mané nog naast vliegen, maar zijn tweede verschalkte doelman Guaita: 0-1.

Benteke had een voet in de gelijkmaker van Zaha 8 minunten voor het einde. Maar de stunt kwam er niet. Nog geen 3 minuten later knalde Firmino die hoop aan flarden. Van dichtbij profiteerde hij van een scrimmage voor doel. Liverpool blijft zo al 30 wedstrijden ongeslagen. Het telt 37 punten, 8 punten meer dan nummer 2 Leicester, dat bij Brighton won. Nummer 3 Chelsea en nummer 4 City spelen vanavond nog in Manchester tegen elkaar.