Topschutter Vardy houdt Tielemans en Praet stevig op plaats 2

De bezoekers controleerden de bal de hele match lang, maar maakten het verschil na de rust. Hun eerste 11 doelpogingen gingen de mist in, pas na het uur leverde een snelle counter de openingsgoal op. Een doorgebroken Vardy op de rechterflank bediende Ayoze Perez, die van dichtbij niet kon missen.

In de 70e minuut kwam Praet de doelpuntenmaker vervangen. 10 minuten later dwong de pas ingevallen Gray een penalty af. Vardy zette die in 2 keer om. Zijn eerste poging werd gered door Ryan, de rebound van Maddison ging binnen. Maar de VAR zag een inbreuk bij de eerste penalty en Vardy moest nog eens trappen. Nu ging de bal wel binnen: zijn 12e goal in 13 matchen. Daarmee is hij topschutter in Engeland.



Met een 7e zege in hun laatste 8 matchen draaien Tielemans en co helemaal bovenaan mee. Ze staan op 8 punten van leider Liverpool, dat met 1-2 bij Crystal Palace won. Chelsea kan nog naast Leicester komen als het straks City klopt.