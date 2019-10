Tielemans en Vardy helpen Leicester voorbij Burnley

Volgende week speelt Leicester niet in eigen huis en dus greep de club de match tegen Burnley aan om de fatale helikoptercrash van eind oktober 2018 te herdenken. Ook de spelers konden hun duit in het zakje doen met een zege, maar het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen dankzij Wood.

Net voor de pauze kon Vardy de gelijkmaker in doel koppen, maar de winning goal kwam van de voet van Youri Tielemans. In minuut 75 werd hij alleen gelaten in de 16. De Rode Duivel knalde het leer in het dak van het doel: 2-1. Het is zijn tweede goal van het seizoen.

Even leek Burnley toch nog met een punt naar huis te kunnen gaan, maar de 2-2 van Wood werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Die had een fout gezien van de doelpuntenmaker in de fase voor de goal. Dankzij de driepunter klimt Leicester voorlopig naar plaats twee in de stand.