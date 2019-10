City smeert Crystal Palace 1e thuisnederlaag van het seizoen aan in 93 seconden

Gone in 93 seconds

Met onverwachte nederlagen tegen Norwich City en Wolverhampton waren de 3 punten voor Manchester City vanavond geen overbodige luxe. Maar daarvoor moest eerst Crystal Palace voor de bijl. En laat dat nu net de verrassende nummer 6 in de Premier League zijn, dat in de seizoensstart Manchester United al over de knie legde.

Maar veel van dat goede spel was er bij Palace - dat met Benteke op de bank startte - niet te zien. City domineerde de hele partij, maar moest toch een tijdje wachten op kansen.

De Bruyne, die in de basiself begon, zat niet meteen goed in de wedstrijd. Maar bij City lopen wel meerdere sterren rond. Met de rust in zicht was het eindelijk raak voor de bezoekers. Gabriel Jesus opende de score met een knappe kopbal, zijn 50e doelpunt voor City.

Amper 93 seconden later had Sterling iets moois in gedachten. Hij lobde de bal prachtig de zestien in, pal voor de voeten van David Silva. Die twijfelde niet en kegelde de 0-2 in één tijd voorbij Palace-doelman Hennessey.