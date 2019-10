Slechtste start in 30 jaar: Manchester United verliest van voorlaatste

De enige goal van de wedstrijd viel in de 72e minuut. Jetro Willems, door Newcastle gehuurd van Frankfurt, bood de jonge debutant Matthew Longstaff de 1-0 aan. Hij scoorde met een hard schot. Longstaff had in de eerste helft ook al de dwarslat geraakt.

United zelf had nauwelijk kansen. De beste kans was een kopkans voor Harry Maguire. Door de derde nederlaag van het seizoen zakt United naar de 12e plaats. Manager Solskjaer mag zich zorgen beginnen maken.

United maakt zijn slechtste start sinds 1989-1990, toen het na zijn eerste 8 competitiematchen 8 punten had. United eindigde dat seizoen pas als 13e. Newcastle won eerder dit seizoen ook al verrassend van Tottenham.