8 punten minder dan Liverpool na 8 speeldagen: City lijdt 2e nederlaag

City moest het zonder Kevin de Bruyne doen. De Rode Duivel staat langs de kant met een liesblessure. Pep Guardiola begon ook zonder man in vorm Bernardo Silva. Die kwam pas na een uur in het veld als vervanger van Mahrez omdat City bijzonder veel moeite kende met de defensieve muur van Wolverhampton.

De bezoekers vochten voor wat ze waard waren, maar dreigde ook af en toe op de counter. In de slotfase trok City alle aanvallende registers open om een gelijkspel te voorkomen. Ook Jesus werd nog mee in de strijd gesmeten.

Wolverhampton profiteerde optimaal van die aanvalsdrift. Bij een counter dribbelde Raul Jimenez zich bijzonder knap voorbij Otamendi. Traore was mee gesprint en kon de perfecte counter binnen trappen.

Sterling, Bernardo Silva, Aguëro,... niemand bij City leek zijn dagje te hebben om het alleen te forceren. De aanvallen waren weinig dreigend. Wolverhampton maakte er in de extra tijd zelfs nog 0-2 van. Opnieuw de pijlsnelle Traore na een counter. Wolverhampton is de eerste ploeg die in 2019 een clean sheet haalt in het Ethiad Stadion in de Premier League.