Lelijke blessure Lloris en verlies in Brighton maken week van Tottenham pikzwart

Lloris valt snel uit met zware blessure

De match kon niet slechter beginnen voor de bezoekers. Lloris schatte na 3 minuten een voorzet van Gross verkeerd in. De Franse doelman pakte de bal, maar verloor zijn evenwicht en viel over zijn lijn. Hij loste de bal, waarop Maupay simpel binnentikte.

Brighton klopt Tottenham voor het eerst sinds 1983

Brighton, waar de geblesseerde Trossard nog ontbrak, had sinds 1983 niet meer gewonnen van Tottenham. Dankzij de jonge spits Aaron Connolly - die voor het eerst in de basis mocht starten - werd die lange reeks doorbroken.

Op het halfuur was hij er als een goalgetter als de kippen bij om de 2-0 binnen te tikken, nadat Gazzaniga de bal in zijn voeten weggeduwd had. En na een dik uur deed hij het nog mooier. De 19-jarige Ier pikte een lange bal op op de linkerkant, kapte voorbij Alderweireld en draaide de bal met rechts voorbij de uitgestrekte Gazzaniga.

Tottenham staat 6e met 11 punten uit 8 matchen en wordt bedreigd door 6 teams die dit weekend nog moeten voetballen. Brighton springt van de 16e naar de 12e plaats.