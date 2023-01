Invaller Kevin De Bruyne kan vroege bekerexit bij Southampton niet voorkomen

Een experimentele defensie, een jonkie in de strijd en geen De Bruyne of Haaland in de basis. "Och wat kan er mislopen tegen Southampton", dacht Pep Guardiola vast voor het eerste fluitsignaal.

Veel, zo blijkt. De ploeg van die andere Belg, Roméo Lavia, had zich helemaal opgeladen met het bekerduel tegen de landskampioen.

Mara opende halfweg de eerste helft de score. Tot overmaat van ramp voor de Spaanse T1, werd de voorsprong van Southampton verdubbeld door oude bekende Djenepo (ex-Standard).

Guardiola gooide dan maar zijn grootste wapens - luisterend naar de namen Haaland en De Bruyne - in de strijd. Maar ook zij konden het tij niet keren.

Sterker nog: Manchester City noteerde geen enkel schot binnen het doelkader. Van een offday gesproken.