Manchester City haalt finale League Cup dankzij statement tegen stadsrivaal

De League Cup is al een aantal jaar het terrein van Manchester City. Van de laatste 5 edities won het er 4, waaronder de laatste 3. Pep Guardiola stuurde dan ook een sterke ploeg de wei in. Gelukkig deed zijn collega Solskjaer hetzelfde, waardoor we een volwaardige bekermatch kregen.

In de 1e helft was United zelfs min of meer de evenknie van City, ook al onthield de paal Kevin De Bruyne van een heerlijke treffer.

In de 2e helft pakte City stevig door, alsof ze wilden tonen dat de stadsrivaal niet te veel praatjes moet hebben nu het in de competitie boven hen staat. United werd overrompeld, de 0-1 van Stones - vanzelfsprekend na een stilstaande fase - viel dan ook niet uit de lucht.

Aangezien de 0-2 uitbleef, bleef het toch lang spannend. United kwam weer iets beter voor de dag naar het einde toe, maar net dan sloeg City toch een 2e keer toe. Met Fernandinho kwam er een 2e onwaarschijnlijke doelpuntenmaker op het scoreblad.

Een gemiste kans op eremetaal voor United dus, ook al zullen ze daar niet te lang om treuren nu de competitie er de topprioriteit heeft gekregen. Bij City moeten ze in de finale nog voorbij Tottenham voor een 4e triomf op een rij. Guardiola vs. Mourinho: dat belooft!