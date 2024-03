Weer 2 goals erbij! Loïs Openda zit al aan 19 competitietreffers bij Leipzig

Loïs Openda zit bijna aan 20 competitiegoals in zijn allereerste seizoen bij RB Leipzig. Tegen laagvlieger FC Keulen was hij in 5 minuten tijd goed voor 2 goals. Enkel Harry Kane (30 goals) en Serhou Guirassy (21) doen dit seizoen beter in de Bundesliga.

Leipzig had in de eerste helft zijn handen vol met Keulen, dat alle punten kan gebruiken in de degradatiestrijd. De goal van Xavi Simons werd snel weggepoetst door Sargis Adamyan, de 1-2 van Loïs Openda werd afgevlagd wegens buitenspel.



Uiteindelijk zou Openda die 1-2 wel maken, maar pas na een uur. Deze keer bleef de vlag omlaag toen hij uit de rug van zijn bewaker opdook na een voorzet van Simons.



Nauwelijks een paar minuten later had Openda ook al de 1-3 gescoord, nu met zijn hoofd. Het is de derde keer dit seizoen dat hij 2 keer scoort in een competitiematch. Ook in de heenmatch tegen Keulen was hem dit gelukt, net als tegen Darmstadt.



Openda komt met zijn 2 goals extra op 19 competitietreffers. Hij kan nu gaan jagen op de nummer 2, Serhou Guirassy. Die heeft 21 goals achter zijn naam staan. Koploper Harry Kane is met 30 goals buiten categorie.