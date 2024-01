Openda evenaart Mpenza, maar moet zijn meerdere erkennen in hattrickheld Undav

Rode Duivel Loïs Openda heeft opnieuw gescoord in een Duitse topper. Het leverde zijn team RB Leipzig niks op. Nummer 3 VfB Stuttgart won met 5-2, dankzij 3 doelpunten van oude bekende Deniz Undav (ex-Union).

Met een bal in de verste hoek maakt Loïs Openda in de tweede helft de aansluitingstreffer (3-2), goed voor zijn 13e doelpunt in de Bundesliga.

Daarmee evenaart hij Emile Mpenza, die er in het seizoen 2000-2001 evenveel maakte voor Schalke 04.