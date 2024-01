Leider Leverkusen ziet zijn voorsprong slinken na brilscore tegen Mönchengladbach

In de Bundesliga heeft Leverkusen zeldzaam puntenverlies geleden. Tegen middenmoter Mönchengladbach moest de leider vrede nemen met een puntje na een wedstrijd zonder doelpunten. Eerste achtervolger Bayern sluipt zo wat dichter in de stand.

Leverkusen had tot nog toe 15 van zijn 18 wedstrijden gewonnen en was ook tegen Mönchengladbach dominant.



De thuisploeg had in de 1e helft meer dan 70 procent van het balbezit. Florian Wirtz snuffelde ook aan een doelpunt met twee kansjes, maar vond geen gaatje in de stevige organisatie van de bezoekers.

Het eenrichtingsverkeer zette zich ook door na de koffie, met een karrenvracht aan gemiste kansen. Onder meer Frimpong en Grimaldo misten op een haar en zo bleef het alsnog 0-0.

Door het gelijkspel ziet Leverkusen eerste achtervolger Bayern naderen tot op 2 punten. De Rekordmeister won zaterdagmiddag met 2-3 op het veld van Augsburg.