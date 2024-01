Jadon Sancho toont bij comeback meteen zijn waarde voor Borussia Dortmund met assist

Borussia Dortmund heeft 2024 ingezet met een belangrijke zege. Het was met 0-3 te sterk voor rode lantaarn Darmstadt. De meest toegejuichte speler was Jadon Sancho, die zijn comeback naar Dortmund vierde met een assist.

De supporters van Borussia Dortmund kenden zijn naam nog en scandeerden die volop na zijn assist. Invaller Jadon Sancho vond de ruimte op de rechterflank en bediende Marco Reus voor de tweede goal van Dortmund tegen Darmstadt.

Sancho had al niet meer gespeeld sinds augustus 2023 en werd vorige week door Manchester United uitgeleend aan zijn ex-club Borussia Dortmund. Bij United zat Sancho al maanden op een zijspoor na een breuk met trainer Erik ten Hag.

De 0-3-zege van Dortmund bij Darmstadt was belangrijk, want zo maakte Dortmund een einde aan een reeks van 6 wedstrijden zonder zege. Bij Dortmund was er opnieuw een basisplaats voor Thomas Meunier. De Belg speelde het hele duel.