Koen Casteels moet vissen na pareltje van Harry Kane, zijn 21e competitiegoal

Sinds het interview van Thibaut Courtois weet Koen Casteels dat de kans plots heel groot is dat hij straks op het EK tussen de palen zal staan.

Tegen Bayern München kon hij zich al eens meten met de sterren van het Europese voetbal. In de eerste helft mocht Casteels zich 2 keer omdraaien, al kon hij er 2 keer niet al te veel aan doen.



Vooral de 0-2 van Harry Kane was er eentje om in te kaderen. Het is al zijn 21e competitiegoal. Voor de 8e keer op een rij maakt de Engelsman bovendien 25 goals of meer in een seizoen.



Vlak voor de rust deed Wolfsburg nog iets terug via Maximilian Arnold, maar ook die andere Belgen - Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx - konden aan de score niets meer veranderen.



Toch loopt Bayern met deze zege niet in op leider Leverkusen, want de ploeg van coach Xabi Alonso won overtuigend tegen Bochum. Patrick Schick maakte een hattrick, Victor Boniface legde de 4-0-eindstand vast.