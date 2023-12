Boniface dirigeert leider Leverkusen naar winst met goal en assist, Bayern overklast Stuttgart in topper

Status quo in de top 2 van de Bundesliga: Leverkusen heeft zondagavond Frankfurt met lege handen weer naar huis gestuurd, terwijl eerste achtervolger Bayern München een maatje te groot was voor Stuttgart in de topper van de 15e speeldag.

Leverkusen had het in het openingskwartier niet onder de markt met een gretig Frankfurt, dat koud gepakt werd bij de eerste echte kans van de thuisploeg. De onvermijdelijke Victor Boniface (ex-Union) prikte op aangeven van Wirtz de bal tegen het net: 1-0 na een kwartier.

Ook in de 2-0, vroeg in de 2e helft, had de Nigeriaan een aandeel. Zijn schot werd gekeerd door Frankfurt-keeper Trapp, maar Jeremie Frimpong was bij de pinken in de rebound.

Na de halve assist voor Frimpong deed uitblinker Boniface er nog een hele assist bij. Enkele minuten na de 2-0 zette hij Wirtz op weg naar de 3-0, meteen de eindstand.

In de stand houdt leider Leverkusen eerste achtervolger Bayern zo op 4 punten. Bayern won zondagavond de topper tegen nummer 4 Stuttgart, ook met 3-0. Harry Kane (2x) en de Koreaan Kim tekenden voor de goals. Bayern heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan Leverkusen.