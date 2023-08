Een nieuwe wedstrijd, een nieuw doelpunt: Openda helpt Leipzig aan ruime zege tegen Stuttgart

Loïs Openda sloot vorige week zijn debuutmatch in de Duitse Bundesliga af met gemengde gevoelens. Onze landgenoot scoorde dan wel meteen voor Leipzig, hij miste ook een reuzenkans op de gelijkmaker tegen Leverkusen. Uiteindelijk verloren "Die Roten Bullen" met 3-2.

Deze week was het bilan van de recordaankoop wel positief over de hele lijn. Openda startte opnieuw in de basis en toonde zich erg aanwezig. Leipzig was in de eerste helft op achterstand gekomen, maar draaide na de pauze die situatie nog helemaal om.

De gelijkmaker van Henrichs luidde in de tweede helft een doelpuntenkermis in. Twee minuten later zorgde Openda al voor de 2-1, maar de VAR wuifde dat feestje weg.

Olmo zorgde op het uur dan toch voor de 2-1 en drie minuten later was Openda met een rake kopbal goed voor de 3-1. Uiteindelijk werd het nog 5-1. Xavi Simons, die door Leipzig gehuurd wordt van PSV, was met twee assists en een goal de uitblinker.