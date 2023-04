Dortmund rolt Frankfurt op en profiteert zo optimaal van de misstap van Bayern

Dortmund leek begin deze maand zijn titelkansen vergooid te hebben na de nederlaag in de topper tegen Bayern, maar Mainz gooide vandaag een reddingsboei en die werd met beide handen gegrepen.

Want na het verlies van de leider in Mainz ging Dortmund tegen Frankfurt vol voor de winst en bij de rust had de thuisploeg zijn schaapjes al op het droge. Bellingham mikte in de 19e minuut de 1-0 in de hoek en niet veel later verdubbelde Malen de score. Met de rust in zicht kopte Hummels ook nog de 3-0 op het bord.

Frankfurt was na de rust niet bij machte om te reageren en slikte iets voorbij het uur nog een 4e doelpunt. Malen - weer hij - legde de 4-0-eindstand vast.

In de stand telt Dortmund nu één punt meer dan Bayern met nog 5 wedstrijden te gaan. Het is van 2012 geleden dat de club nog eens de titel kon veroveren. Sindsdien trok Bayern elk jaar aan het langste eind.