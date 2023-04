Mainz draait Bayern München een flinke loer in de Duitse titelstrijd

Het blijft dus maar rommelen bij Bayern, waar de aanstelling van trainer Thomas Tuchel voorlopig nog niet het gewenste effect gehad heeft. Na de uitschakeling in de Champions League en de ruzie met Sadio Mané heeft Bayern nu ook in de Bundesliga averij opgelopen.

Nochtans kwam de titelverdediger zaterdagmiddag nog op voorsprong in Mainz, toen uitgerekend Mané op het halfuur een voorzet van Cancelo tegen de touwen kopte.

Maar het venijn zat voor de bezoekers in het laatste halfuur, waarin Mainz de tegenstander eerst in de touwen mepte en vervolgens helemaal knock-out sloeg. In nauwelijks een kwartier tijd ging het van 0-1 naar 3-1, met goals van Ajorqua, Barreiro en Martin.

Bayern moet nu hopen dat Dortmund zaterdagavond met punten morst tegen Frankfurt, want als het de volle buit pakt, wipt het over de rivaal naar de 1e plaats.