Nieuwe tik (en opluchting tegelijk) voor Bayern, lip van Leroy Sané is het gespreksonderwerp

Bayern München werd deze week van het kastje naar de muur getikt door Manchester City en de nederlaag in Engeland kreeg nog een vervelend staartje na een handgemeen tussen Sadio Mané en Leroy Sané.

De gezwollen lip van die laatste bevestigde het incident en in zijn thuishaven kon Bayern de kwestie niet doorspoelen met een overwinning.

Hoffenheim stak stokken in de wielen en tot overmaat van ramp won Borussia Dortmund wél.

Of zo leek het toch.

Stuttgart raapte in het slotkwartier een 0-2-achterstand op, maar Giovanni Reyna was in de extra tijd de reddende engel van de titeluitdager.

Maar met Duitsers ben je nooit klaar. In de 97e minuut plaatste Stuttgart de 3-3 op het scorebord.

In de stand blijft de kloof tussen leider Bayern en eerste achtervolger Dortmund 2 punten.