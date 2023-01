BEKIJK: Kimmich redt puntje voor Bayern met strak schot in 90e minuut

Keulen kampeert veilig in het midden van het klassement in de Bundesliga en had vertrouwen na de 7-1 van vorig weekend tegen Bremen. Het toonde zich tegen Bayern dan ook een taaie klant. Skhiri kon al na enkele minuten de netten doen trillen en daarna hielden de bezoekers die voorsprong een lange tijd comfortabel vast.

Pas na de rust kon Bayern veel meer druk ontwikkelen, maar efficiënt was de recordkampioen niet. Het werd eenrichtingsverkeer, en toch leek Keulen de drie punten te zullen pakken.

Tot in minuut 90. Joshua Kimmich vuurde een pegel op doel af vanaf de tweede lijn en de bal paste precies onder de lat. Zo pakte de thuisploeg toch nog een puntje. Het blijft leider met 4 punten meer dan Leipzig.