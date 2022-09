Voor het eerst in 20 jaar kan Bayern 4x op rij niet winnen in de Bundesliga

Voor het bescheiden Augsburg is de komst van streekrivaal Bayern München de match van het jaar en dat bleek ook op het veld, want de thuisploeg begon scherp aan de wedstrijd. De beste kansen voor de rust waren voor Augsburg, al groeide Bayern wel mondjesmaat in de match.

Na de rust had Augsburg het lastiger, maar toch kon het scoren. Berisha troefde de Bayern-defensie af na een vrije trap.

Met de 1-0 op het bord moesten de bezoekers komen. Veel kansen leverde dat niet meer op, al was Bayern in de extra tijd toch nog dicht bij de gelijkmaker. Augsburg-doelman Gikiewicz had een uitstekende redding in huis op een kopbal van zijn collega Neuer, die mee was opgeschoven bij een corner.

Bayern verliest zo voor het 2e seizoen op rij op het veld van Augsburg. Voor de regerende kampioen was het meteen ook de 1e nederlaag van het seizoen.

Het was ook de 1e keer in 20 jaar dat Bayern er in 4 opeenvolgende wedstrijd niet in slaagt om te winnen. Bovendien was het ook al van 2014 geleden dat Bayern niet kon scoren in een competitiewedstrijd.