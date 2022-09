Bayern München lijdt voor derde week op rij puntenverlies in de Bundesliga

Komt het door het vertrek van Robert Lewandowski? Voorlopig is de Beierse machine nog niet op toerental in de Bundesliga. Bayern leed al voor de derde week op rij puntenverlies in Duitsland.

Tegen Stuttgart begon het nochtans goed: piepkuiken Mathys Tel (17) kon na het halfuur de 1-0 scoren. Maar Stuttgart liet zich niet onbetuigd en maakte vlak voor het uur gelijk via Führich.

Bayern panikeerde niet en zag Jamal Musiala niet veel later al de 2-1 scoren, maar in de toegevoegde tijd liep het alsnog fout voor de landskampioen. Serhou Guirassy scoorde de 2-2.

Door het verlies van Dortmund loopt Bayern zowaar wel nog een punt uit op zijn voornaamste concurrent. Freiburg kan morgen tegen Mönchengladbach wel nog naar de leidersplaats springen.