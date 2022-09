Seizoensrevelatie Union Berlin houdt nu ook Bayern München in bedwang

Union Berlin, komende donderdag de 1e tegenstander van Union in de poulefase van de Europa League, is prima begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg uit de Duitse hoofdstad mocht voor het duel met Bayern pronken met 10 op 12 en kon met winst tegen de recordkampioen zelfs alleen leider worden.



En de thuisploeg kwam ook zaterdag opnieuw goed voor de dag. De Nederlandse Surinamer Sheraldo Becker, al goed voor 4 goals en 2 assists, demonstreerde nog eens zijn hoogvorm door een vrije trap van Trimmel in één tijd voorbij Neuer te rammen.



Lang kon Union evenwel niet genieten van zijn voorsprong. Een handvol minuten later schoof Kimmich aan de overkant de gelijkmaker binnen na een hoekschop.



In het vervolg van de wedstrijd beet Bayern zijn tanden stuk op de stugge organisatie van Union Berlin, al waren er wel nog mogelijkheden voor Sané en Mané. Ook Davies had in het slot nog een kans, maar de thuisploeg hield vast aan de 1-1.