Goudhaantje Musiala gidst Bayern voorbij Wolfsburg-Belgen

Bayern begon vorig weekend als een pletwals aan de Bundesliga met een 1-6-zege in Frankfurt.

Tegen Wolfsburg toonde Musiala iets voorbij het uur zijn klasse met een korte dribbel en een strak schot. Buiten het bereik van de lange armen van doelman Koen Casteels.

Toen Thomas Müller 10 minuten later de 2-0 in doel devieerde, lag de wedstrijd in een beslissende plooi.

Mané baalde nog als een stekker omdat 2 goals van hem werden afgekeurd voor buitenspel.



Bij Wolfsburg kreeg Aster Vranckx nog 10 minuten speeltijd. Casteels en Bornauw stonden 90 minuten lang op de grasmat en tellen na 2 speeldagen 1 punt.