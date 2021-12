Ondanks goal van jarige Nmecha verliest Wolfsburg voor 4e keer op een rij

Wolfsburg opende nochtans scherp met een goal van Lukas Nmecha (ex-Anderlecht). En dat uitgerekend op zijn 23e verjaardag.

Lukebakio, die ook een voet had in de 1e goal, schotelde Weghorst net na de rust op een knappe manier de 2-1 voor.



De zege leek binnen handbereik voor "Die Wölfe", maar in de laatste 20 minuten gaf het de wedstrijd nog weg. Uth en Modeste (met zijn 2e goal) smeerden Wolfsburg een 4e nederlaag op een rij aan.

Zo blijft Wolfsburg cirkelen rond de 11e plaats. In 16 competitiematchen won het nog maar 6 keer.