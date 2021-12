BEKIJK: Dorsch (ex-AA Gent) doet topzaak voor Augsburg met fantastische goal

Het doelpunt van Augsburg-middenvelder Niklas Dorsch in Köln-Augsburg gaat de Bundesliga en de wereld rond. De 23-jarige Duitser die vorig seizoen voor AA Gent voetbalde, trok gisteren met zijn pegel van ver buiten de 16 Augsburg over de streep, goed voor 3 kostbare punten in de degradatiestrijd. "Dit was mijn beste gevoel in weken."