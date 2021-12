Bayern loopt weg van Dortmund na winst in topper, Hummels is de schlemiel

Geen studiefase in de Duitse topper, wel meteen 2 goals, eentje van Brandt voor de thuisploeg en het snelle antwoord van Lewandowski voor de bezoekers.

Een domme inspeelpass van Hummels lag aan de basis van die gelijkmaker en ook bij de 1-2 van Coman vlak voor de rust zag de ervaren Duitse verdediger er, net als zijn ploegmaats trouwens, niet al te lekker uit.



Dortmund kwam sterk uit de kleedkamer en killer Haaland haalde de trekker over, met wat hulp in de opbouw van Meunier. Toch was het zijn collega-goalgetter Lewandowski die de held zou worden. Naar de antiheld was het niet lang zoeken: Hummels.

Op een kwartier van het einde ging Hummels nogal ondoordacht met zijn lichaam naar de bal. De VAR had gezien dat hij daarbij zijn arm had gebruikt, een penalty was onvermijdelijk. Kobel zat er nog goed bij, maar niet voldoende om de nederlaag af te wenden.

Bij Dortmund was scheidsrechter Zwayer de gebeten hond. Niet alleen vanwege die fase, maar ook omdat hij een penalty aan de overkant (wellicht na buitenspel) niet floot. Haaland ventileerde zijn ongenoegen meteen na de match op twitter, al kwam hij snel tot inkeer en verwijderde hij zijn tweet.