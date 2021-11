Staartploeg Augsburg smeert Bayern tweede seizoensnederlaag aan

Bij Bayern was sterkhouder Joshua Kimmich er opnieuw niet bij. De middenvelder is niet gevaccineerd en moest deze week opnieuw in quarantaine. De Duitse international zou tegen Augsburg dan ook erg gemist worden.

Na een dik halfuur stond de landskampioen immers al twee goals in het krijt tegen hun streekgenoot uit de kelder van het klassement. Pedersen en Hahn waren de de doelpuntenmakers met dienst.

Bayern stond voor een lastige karwei maar meteen na de 2-0 zorgde de onvermijdelijke Lewandowski al voor een tegenprik. Bayern monopoliseerde vervolgens de bal, maar kwam nog weinig in de buurt van de Augsburg-goalie.

Een gevaarlijk slotoffensief bleef uit en zo loopt Bayern tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen in de Bundesliga. Het blijft wel sowieso leider, want eerste achtervolger Dortmund, dat zaterdag tegen Stuttgart speelt, volgt op vier punten.