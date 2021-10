Oude bekenden Lukebakio en Nmecha gidsen Wolfsburg voorbij Leverkusen

Leverkusen ging op zoek naar zijn eerste overwinning in 5 wedstrijden en drukte Wolfsburg meteen tegen de eigen zestien. De eerste kans van de partij was logischerwijs dan ook voor de thuisploeg, maar Casteels zag de poging van Adli net naast zoeven.



Hoewel er veel goede wil was bij beide ploegen ontplofte de wedstrijd pas echt na de rust. Dodi Lukebakio slingerde zich knap voorbij twee verdedigers, waarna Lukas Nmecha de openingstreffer simpel binnenduwde. Een doelpunt met een paars-wit randje.



Leverkusen greep zich naar de haren en 3 minuten later kreeg de thuisploeg een tweede uppercut te verwerken. Arnold was goed gevolgd en knalde de 2-0 in het dak van het doel.



Leverkusen moet de kop van het klassement zo laten gaan, Wolfsburg kan opnieuw naar bovenkijken na een zwakke seizoensstart.